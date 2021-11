Irmã de Gabigol fala sobre críticas nas redes: ‘Chorava muito’

Aos 20 anos, Dhiovanna Barbosa vem, aos poucos, trilhando seu próprio caminho, para além da sombra do irmão famoso. Irmã caçula de Gabigol, ela segue uma carreira como influenciadora digital, com quase 300 mil seguidores no Instagram, contratou uma agência para cuidar de sua imagem e até adotou o nome de Dhiô Barbosa. Mas a exposição nas redes fez com que ela virasse alvo de comentários maldosos e buscasse por ajuda na terapia.

“Já passei uma viagem chorando no quarto por causa das críticas que faziam ao meu corpo a cada foto que eu postava. Ligava para minha mãe e só chorava. Tenho ansiedade e me incomodava muito. Diziam que eu era magra demais, tem muita gente sem noção nas redes. Sou uma pessoa famosa, mas sou um ser humano também. Mas não fico mais assim quando fazem comentários sobre meu corpo. Agora sofro com as meninas que são vítimas de coisas desse tipo, e que talvez não sejam fortes como eu sou hoje. Minha terapeuta diz que eu tenho um senso de justiça muito forte. Esse assunto mexe muito comigo e estou quase chorando aqui”, disse a jovem no podcast Barbacast.

Dhiô Barbosa fala que, diversas vezes, escreve respostas aos haters da internet, mas depois apaga. Além disso, ela evita falar do irmão, ídolo do Flamengo, fazer qualquer comentário sobre futebol e raramente posta foto com Gabigol.