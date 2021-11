Irmão de Rodrigo Faro sofre acidente de carro: ‘Nasci de novo’

O irmão de Rodrigo Faro, Danilo Faro, sofreu um acidente grave na madrugada deste sábado (27). O empresário teve duas costelas fraturadas e levou 12 pontos na testa. Em publicação no Instagram, Danilo compartilhou fotos do machucado no rosto, od atendimento médico, além de vídeos de como o veículo ficou amassado.

“Pensei muito em fazer esse post, mas acho importante dividir com vocês o que aconteceu comigo na última madrugada por conta da irresponsabilidade e imprudência de terceiros. Estava voltando para casa, depois de comemorar o aniversário de sete anos da academia onde treino. Estava com amigos e aqueles que me conhecem sabem que eu não bebo nada. Estava sozinho no meu carro, no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú aqui em São Paulo, quando um carro em altíssima velocidade, que varou o sinal vermelho me atinge em cheio, bem na porta do meu lado”, começou ele.

Segundo Danilo, o carro rodopiou diversas vezes antes de parar. “Só tive a sensação de que eu tinha de verdade morrido. Fiquei inconsciente por alguns minutos, sem falar coisa com coisa, até que um anjo chamado Gisela, abriu a porta do meu carro e ficou segurando minha mão, até que eu recobrasse a consciência e voltasse a respirar”, contou.

Depois, Danilo explicou como tudo aconteceu. “Eu estou fazendo esse relato pois estou vivo, e várias pessoas que presenciaram o momento do acidente disseram que o motorista do veículo estava em alta velocidade e que ele ultrapassou o sinal vermelho. Tenho as testemunhas e contato de todas.”, narrou.

O empresário comemorou ter saído com vida do acidente e afirmou ter nascido de novo, aproveitando para fazer uma apelo aos seguidores.