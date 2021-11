Ísis Oliveira estreia como Dj e lança primeiro single ‘Aquecimento da Ísis’

A dançarina, modelo e digital Influencer Ísis Oliveira estreou como Dj, no último sábado (20). “Aquecimento da Ísis” é o primeiro single da artista, um funk 150 BPM super dançante, gravado em parceria com o cantor Lucas Deluti. A mixagem e masterização ficaram sob o comando de Luciano Pinto.

Ísis revelou que o projeto é um divisor de águas em sua carreira: “Esse single marca o início do meu novo projeto. Eu sou uma DJ que toca e dança! A arte e a dança sempre fizeram parte da minha vida e eu tô muito feliz com esse lançamento, principalmente no dia do meu aniversário! Não podia existir presente melhor”.