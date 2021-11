ITA divulga resultado da 1ª fase do Vestibular 2022

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, o resultado da 1ª fase do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de classificados para a próxima etapa e as notas no site do ITA.

As notas preliminares foram divulgadas no dia 8 de novembro. Os candidatos puderam entrar com recursos até as 23h59 do dia 9 de novembro.

O ITA aplicou as provas no dia 2 de novembro. Ao todo, o Instituto esperava 7.988 candidatos para as provas e registrou 13,1% de abstenção. A prova da 1ª fase foi composta por 15 questões objetivas de Matemática, 15 de Física, 15 de Química, 15 de Português e 15 de Inglês.

2ª fase e resultado



De acordo com o edital, os candidatos habilitados para a 2ª fase farão as provas nos dias 24 e 25 de novembro. No primeiro dia, os candidatos farão uma prova composta por 10 questões dissertativas de Matemática e 10 de Química. No segundo dia, a prova será composta por 10 perguntas de Física e uma redação.

Ainda de acordo com o edital, o resultado do Vestibular 2022 está previsto para o dia 23 de dezembro. Em janeiro, os aprovados passarão pela Inspeção de Saúde. As matrículas também estão previstas para janeiro de 2022.

Vagas

A oferta do ITA para esse processo seletivo é de 150 vagas. Do total, 130 vagas são para a Reserva e 20 vagas são para a Ativa, ou seja, para realizar a graduação seguindo a carreira militar. Há a reserva de 20% das vagas para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos.

Confira mais detalhes no site do ITA.

