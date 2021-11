Ituano-SP 3 x 0 Tombense-MG – Ergue a taça! Galo atropela e é campeão da Série C – Futebol Interior

Itu, SP, 20 (AFI) – Neste sábado, Ituano e Tombense realizaram a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. A segunda partida da final foi realizada às 17h, no Estádio Novelli Júnior, e terminou com o Ituano campeão após vencer por 2 a 0. Foi o segundo título de sua história, a primeira conquista havia sido em 2003.

O jogo de ida havia terminado empatado em 1 a 1. O time paulista teve campanha de 14 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

O JOGO

O Ituano foi melhor durante todo o jogo e mereceu o resultado. Aos 14 minutos, quase abriu o placar com o artilheiro Gérson Magrão. Até que aos 21 minutos, João Victor colocou o time na frente. O atacante recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou fraco. O goleiro Felipe Garcia falhou e aceitou.

O Tombense quase empatou com bola desviada na área, mas não apareceu ninguém no meio da área. Os donos da casa ainda chegaram mais duas vezes, mas o goleiro Felipe Garcia fez boas defesas.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, os times voltaram do vestiário com o ritmo muito lento nos minutos iniciais, porém aos 11 minutos, Igor Henrique ampliou e decidiu o campeonato. Sem mais nada a perder, os mineiros se lançaram ao ataque e até tiveram uma chance aos 27. Everton pegou sobra e arriscou o chute de esquerda, mas mandou para fora.

Depois disso, o Ituano apenas controlou o jogo e esperou o tempo passar. Até que aos 40 minutos, Everton deu uma entrada duríssima em Iago Teles, completamente fora do tom, e foi expulso. O Tombense ficou com um a menos e ainda teve tempo de levar mais um, aos 50 minutos.Léo Duarte recebeu na área e chutou. Felipe Garcia espalmou e no rebote, Iago Teles chegou batendo de primeira para fazer.