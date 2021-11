Ituano-SP 3 x 1 Botafogo-PB – Em jogo movimentado, Galo vai a final e tira acesso do Belo – Futebol Interior

Itu, SP, 5 – Neste sábado, aconteceu a sexta e última rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Ituano, que já havia conquistado o acesso, bateu o Botafogo-PB por 3 a 1 no confronto direto e garantiu sua vaga na final da competição. Com a derrota, os paraibanos saíram de campo sem conquistar o acesso, já que o Criciúma bateu o Paysandu por 1 a 0. O destaque do jogo foi Fernandinho, autor de dois gols.

Os paulistas terminaram o Grupo A em primeiro, com 13 pontos. Já o Botafogo-PB, ficou em terceiro, com oito, um ponto a menos que o Criciúma, que ficou com a vaga.

O JOGO

Apesar de ter entrado em campo já promovido, o Ituano não quis saber e começou indo para cima, impondo seu ritmo de jogo. E não demorou nada para que abrisse o placar. Logo aos sete minutos, Fernandinho recebeu grande passe de Gérson Magrão e saiu na cara de Felipe. O atacante escolheu o canto e tirou do goleiro.

Depois do gol, o ritmo da partida baixou e as equipes pouco criaram. Mas aos 34, os donos da casa ampliaram. Fernandinho, de novo ele, cruzou da ponta esquerda, a bola pingou e enganou Felipe, que falhou no lance e deixou a bola entrar.

O Botafogo-PB ainda teve uma pequena chance aos 40 minutos. Welton cruzou e Esquerdinha apareceu livre pelo meio da área, mas passou da bola, que foi direto para fora.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, a partida começou muito agitada, mas dessa vez com o Botafogo-PB melhor. Logo aos cinco minutos, Welton foi até a linha de fundo pela esquerda do ataque e cruzou rasteiro, na segunda trave. Livre de marcação, Luã tocou para diminuir. O gol fez bem ao time, que quase empatou. Após cobrança de falta, a bola espirrou e Ederson emendou uma meia-bicicleta, mas mandou por cima do gol. Porém, foi quando vivia seu melhor momento que o castigo veio. Aos 16 minutos, Pacheco cruzou da direita, Felipe saiu mal do gol e tirou. A bola sobrou para Gérson Magrão, que pegou de primeira de fora da área e encobriu o goleiro para fazer um golaço.

Depois dos dois gols, a partida ficou morna. As equipes não conseguiram mais criar e o jogo travou no meio campo. A melhor e única chance veio somente aos 40 minutos, quando em cobrança de falta de Marcos Aurélio, que buscou o ângulo, obrigou Pegolari a fazer grande defesa e evitar que os visitantes diminuíssem.

PRÓXIMA PARTIDA

O Ituano faz a final contra o Tombense, que já estava classificado. A CBF ainda irá definir as datas dos confrontos. Já o Botafogo-PB, dá adeus ao campeonato.