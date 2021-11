Ituano-SP x Botafogo-PB – Em confronto direto, times definem acesso e vaga na final da Série C – Futebol Interior

Itu, SP, 5 (AFI) – Neste sábado, ás 17h, Ituano e Botafogo-PB se enfrentam em uma decisão no Grupo A da Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela última rodada e vale uma vaga na final da competição. É o confronto entre o líder e o vice-líder, respectivamente. Para o lado dos paulistas, a situação é mais confortável já que garantiu o acesso e depende só de si para avançar até a final, um empate é o suficiente. Já o Belo ainda precisa confirmar a promoção para depois pensar em título.

O time de Mazola Júnior lidera o 10 com pontos, os paraibanos está em segundo lugar no Grupo B com oito pontos, o Ituano, adversário direto, tem 10. Apesar de estar na zona de classificação, o Criciúma ainda está na briga com seis pontos.

ITUANO

Para a partida, o volante Igor Henrique está suspenso por conta de cartões amarelos. Além dele, o time foi surpreendido com o julgamento pelo STJD do atleta Lucas Nathan, que foi punido em dois jogos pela expulsão contra o Criciúma, logo na segunda rodada da fase final. Já cumpriu um jogo, então cumprirá o outro nesta partida.

Outra preocupação são os jogadores que estão pendurados e podem perder a final caso levem mais um cartão amarelo. São eles: o lateral-direito Pacheco, o volante Bruno Lima e os atacantes João Victor e Tiago Marques.

BOTAFOGO-PB

Para a decisão, o técnico Gerson Gusmão não poderá contar com Lucas Gabriel e Rafael Barros, que já foram baixas nas últimas partidas, por conta de lesão. Quem voltou na última rodada contra o Paysandu, e deve continuar no time foi o meia Clayton.

Entenda os cenários para que o Belo consiga o acesso para a Série B:

Em caso de vitória: Belo garante acesso para a Série B 2022;

Belo garante acesso para a Série B 2022; Em caso de empate: os paraibanos vão precisar torcer para que o Criciúma não vença o Paysandu;

Em caso de derrota: com esse resultado, o Alvinegro da Estrela Vermelha precisa torcer para que o Criciúma não vença o Papão.