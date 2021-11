IZA e Emicida vão se apresentar no ‘Prêmio Multishow 2021’

IZA e Emicida estão confirmados no palco do Prêmio Multishow deste ano, que acontece no dia 8 de dezembro. Os artistas foram confirmados como atrações musicais da cerimônia de entrega dos troféus. O rapper, no ano passado, levou o prêmio de Álbum do Ano pelo grandioso “AmarElo” e, nesta edição, concorre na categoria Cantor do Ano. Essa será a primeira apresentação solo do músico no evento.