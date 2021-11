Iza ganha Barbie em sua homenagem: ‘não acredito que esse sonho está acontecendo’

No último sábado (20), Dia da Consciência Negra, a cantora Iza foi presenteada pela Mattel com uma Barbie que leva todas as suas características físicas e não segurou a emoção. A cantora foi a terceira homenageada na nova linha de brinquedos ‘mulheres inspiradoras’, que atualmente tem a biomédica brasileira Dra Jaqueline Goes e a surfista de ondas grandes Maya Gabeira, como outras inspirações.