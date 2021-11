A JBS iniciou a semana com novas oportunidades de emprego pelo país. São várias chances de contratação pela empresa de produtos alimentícios. Os interessados podem seguir as informações do Notícias Concursos e se candidatar a uma das funções abertas.

JBS abre mais de 200 vagas de emprego pelo país

São várias oportunidades para quem busca reintegração no mercado de trabalho, garantindo carteira assinada e muitos benefícios. Os novos contratados terão direito a plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, programa de remuneração variável, restaurante interno e muito mais. Veja os cargos disponíveis pela empresa, neste momento.

Analista de Custos;

Vendedor Externo PL (Cidade de Ivoti ou Dois Irmãos ou Morro Reuter/RS);

Porteiro;

Analista de Logística – Transporte;

Promotor de Vendas;

Vendedor Externo;

Analista de Qualidade Pl;

Analista de Qualidade Sr;

Supervisor de Transportes;

Operador Logístico;

Pedreiro;

Promotor de Vendas – São Paulo;

Assistente de Logística;

Veterinário Sanitarista;

Vendedor Externo Disponibilidade de Viagem;

Analista de Logística;

Mecânico de Manutenção Industrial;

Torneiro Mecânico;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Analista de RH Jr;

Eletricista;

Analista de Custo Pleno;

Analista de Logística de Grãos e Insumos PL – Itajaí / SC;

Vendedor Pleno Triângulo Mineiro MG;

Promotor de Vendas;

Operador de Utilidades;

Analista de Customer Service ME;

Analista de Logística JR (Shipping – ME);

Analista Documentação PL;

Mecânico de Manutenção;

Supervisor de Manutenção;

Analista de Customer Service Jr;

Vendedor Jr;

Analista de Customer;

Vendedor Pleno.



Como se inscrever

Para se candidatar a um dos cargos, os interessados em uma das oportunidades da JBS podem acessar o site de participação, selecionar a função desejada e cadastrar currículo atualizado. A empresa contrata profissionais qualificados e proativos.

