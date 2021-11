Jô Soares chora a relembrar momentos com Cristiana Lobô

Durante um ao vivo na Globo, Jô falou sobre o período em que trabalhou junto com Cristiana, de 2005 a 2016, no quadro “Meninas do Jô”. “A Cris me fez acordar chorando hoje, porque realmente ela faz uma falta enorme. É uma presença extraordinária, uma placidez, sabe?”, declarou o apresentador. “Ela falava as cosias com uma tranquilidade, uma serenidade e uma verdade. Além de ter uma beleza transcendente. Ela deixa muita saudade, muita saudade em todos nós”, lamentou o jornalista e apresentado.