João Gomes é proibido de tomar café por médicos: ‘Passei a ter medo’

João gomes foi proibido de tomar café pelos médicos e teve que abrir mão de consumir uma de suas paixões. A proibição se deu por conta da saúde do cantor, ele tem sofrido com acesso de refluxo, inclusive no palco.

“Eu tinha sempre um copinho na mão, agora, só vez ou outra. Passei a ter medo de subir no palco e ser impedido de cantar pelo refluxo. Estou me tratando”, disse para o jornal Extra.

Com apenas 19 anos, João Gomes já alcançou grandes feitos nas rádios e plataformas de streaming com CONFIRA e seguirá apostando nas canções, agora sem a parceria do café.