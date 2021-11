Jogador diz que teme disputar Copa do Qatar após revelar ser gay

O lateral-esquerdo australiano Joshua Cavallo falou sobre o receio que tem de disputar a Copa do Mundo do Qatar após se tornar o primeiro jogador de futebol profissional assumidamente homossexual.

“Eu li algo na linha de que eles dão a pena de morte para gays no Qatar, então é algo que estou com muito medo e realmente não quero ir ao Qatar para isso. E isso me entristece”, disse ele em entrevista ao podcast “Guardian’s Today in Focus”.

O jogador de 21 anos falou pela primeira vez da sua orientação sexual no mês passado, pois estava cansado de viver uma “vida dupla”. Após a revelação, atleta foi amplamente apoiado pela comunidade do futebol e do esporte em geral.