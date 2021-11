Jogadora é presa por armar agressão contra companheira de time

Aminata Diallo, meia do Paris Saint-Germain, foi presa por suspeita de armar uma emboscada contra a companheira de time Kheira Hamraou. A veterana foi golpeada pelos bandidos com barras de ferro. As informações são do jornal ‘L’Équipe’.

O crime contra Hamraou aconteceu na última quinta-feira (5). Ela saia de um restaurante em Paris com outras colegas do PSG quando foi assaltada por dois homens encapuzados e teve que ser encaminhada com urgência para um hospital. A atleta teve que colocar pontos nas pernas e nas mãos por conta das agressões.

Com as lesões, a meia foi desfalque no confronto contra o Real Madrid pela Champions League na última terça-feira (9), dando espaço para Aminata Diallo no time titular.