Jogo da Série B é paralisado por gritos homofóbicos – Futebol Interior

Recife, PE, 15 (AFI) – A vitória do Náutico sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, nos Aflitos, foi ofuscada por um fato negativo.

O árbitro amazonense Ivan da Silva Guimarães Junior paralisou a partida aos 26 minutos do primeiro tempo depois que torcedores do Náutico se direcionaram ao goleiro Luiz Daniel com gritos homofóbicos.

Na súmula da partida, porém, o árbitro não citou a paralisação, o que pode fazer com que o Náutico não seja denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Após o jogo, o Náutico publicou a seguinte mensagem em seu twitter: “Nas arquibancadas dos Aflitos só cabem o amor e o incentivo ao Náutico. A homofobia e qualquer outro preconceito não combinam com nossas cores”.

Na semana passada, o Flamengo foi multado pelo STJD em R$ 50 mil por cantos homofóbicos de torcedores durante o jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil.

Faltando duas rodadas para o fim da Série B, o Náutico está na oitava colocação, com 52 pontos, e apenas cumpre tabela contra Avaí e Cruzeiro.