Jogo entre Athletico-PR e Atlético-MG é marcado por confusão entre torcedores – Futebol Interior

Curitiba, PR, 16 (AFI) – O jogo entre Athletico-PR e Atlético-MG, na tarde desta terça-feira, foi marcado por um confronto entre torcedores rivais nas arquibancadas da Arena da Baixada.

Mesmo separados por um vidro, torcedores dos dois clubes entraram em confronto no início do segundo tempo, fazendo o árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) paralisar o jogo por dois minutos.

A Polícia Militar controlou os ânimos e aumentou a distância entre as duas torcidas. Um torcedor foi detido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado por “provocação de tumulto”.

Dentro de campo, o Atlético-MG contou com um gol isolado de Zaracho no final do primeiro tempo para ganhar por 1 a 0 e dar mais um passo importante rumo ao título brasileiro.

Líder isolado, o Galo chegou aos 71 pontos e abriu 11 de vantagem sobre o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos.