Jorginho reclama da arbitragem, mas admite partida ruim do Cuiabá – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 08 (AFI) – A atuação do Cuiabá na derrota para o Ceará, por 1 a 0, na noite do último domingo, no Castelão, não deixou o técnico Jorginho satisfeito, que reconheceu o merecimento do adversário.

“A atuação foi muito abaixo daquilo que a gente esperava. (…) Eles mereceram, foram agressivos, jogaram para fazer os três pontos”, disse o treinador, que espera uma melhora para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo:

“A gente até chegou a ser um pouco agressivo, mas faltou criatividade ofensiva, faltaram as movimentações. Realmente não fomos eficientes, precisamos muito melhorar para o jogo contra o Corinthians”.

NA BRONCA!

Apesar de não ter colocado a culpa da derrota na arbitragem, Jorginho reclamou de alguns fatos. Na visão do treinador, houve falta em Pepê no gol marcado por Messias e o pênalti, defendido por Walter, não deveria ser marcado.

“No gol, achei que foi falta no Pepê e o pênalti foi injusto, mas vida que segue. Com certeza vamos alcançar o objetivo da permanência nas próximas partidas e quem sabe um pouco mais”, disse Jorginho.

CONTAS

O Cuiabá está na nona colocação do Brasileirão, com 39 pontos. Para o treinador, são necessários mais quatro pontos para assegurar a permanência na elite.

“Se conseguirmos novamente quatro pontos em três jogos, como aconteceu, a gente permanece na primeira divisão. Com 43 pontos, é muito pouco provável de a gente não permanecer, mas precisamos melhorar o rendimento”, finalizou.