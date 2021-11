Jorginho valoriza jogadores da base e vê Figueirense no caminho certo para ‘retomar sua grandeza’ – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 04 (AFI) – Após a vitória por 1 a 0 diante do Marcílio Dias no primeiro jogo da semifinal da Copa Santa Catarina, o técnico Jorginho valorizou os jogadores da base. Segundo ele, este é o caminho para o clube se organizar financeiramente e retomar sua grandeza.

“O time foi bem e com uma ênfase: terminamos novamente com cinco atletas que passaram por nossas categorias de base. Quem sabe se não tivesse toda essa pandemia, estaríamos em uma situação melhor usando esses jogadores. Até na parte financeira, pois gastaríamos menos e poderíamos vender algum atleta”, imaginou.

Jorginho ainda indicou que o objetivo da comissão técnica é justamente dar oportunidade para os jovens jogadores. “Eesse é o trabalho desde a nossa chegada e está começando a dar frutos. Quem ganha com isso é o Figueirense, que está no caminho certo para retomar sua grandeza. Ainda não chegamos lá, mas estamos no caminho certo”, afirmou.

O Figueirense volta a se encontrar com o Marcílio Dias no próximo domingo, às 15h, no Estádio Orlando Scarpelli. Para avançar, pode perder por até um gol de diferença, pois tem a vantagem do empate no placar agregado.