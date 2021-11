Juazeirense-BA acerta com técnico multicampeão no Nordeste para 2022 – Futebol Interior

Juazeiro, BA, 02 (AFI) – Após boa participação na Série D do Campeonato Brasileiro, a Juazeirense-BA já planeja 2022. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação do técnico Francisco Diá, de 66 anos, que tem muita experiência no futebol brasileiro.

Natural de Natal/RN, Diá chega a Juazeiro neste sábado, dia 06, quando se encontra com a diretoria para traçar o planejamento do ano que vem, bem como analisar o perfil dos jogadores do atual elenco e analisar novos nomes para as próximas competições.

Diá chegará à região com auxiliar técnico Romildo Freira e o seu analista de desempenho e preparado físico Felipe Silva. O treinador terá contrato até o fim da Série D em 2022.

CARREIRA

Aos 66 anos, Diá é bastante experiente no futebol brasileiro, em especial no Nordeste, com passagens pelo comando de América-RN, Botafogo-PB, Icasa, ASA, Campinense, Altos, Sampaio Corrêa, entre outros.

Na temporada de 2019, ele levou o ABC ao título invicto do Campeonato Potiguar 2020, feito que não ocorria desde 1973, ano em que o clube foi campeão sem derrotas pela última vez, e no futebol potiguar não acontecia desde 1982. Seu último clube foi o Ferroviário-CE, onde trabalhou em 2020 e 2021.