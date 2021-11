Juliana Paes vai virar onça em ‘Pantanal’; saiba detalhes

Com as gravações de “Pantanal” a todo vapor, aos poucos o público começa a descobrir novos detalhes da trama que faz primeira apresentação em 2022. Um deles é de que, Juliana Paes, a Maria Marruá, vai virar onça-pintada nos capítulos da novela.

A atriz viverá a mãe de Juma, papel de Alanis Guillen, que também se transformará no animal. De acordo com informações de Flávio Ricco, do R7, a personagem de Juliana Paes chegará ao pantanal com o marido Gil, vivido por Enrique Diaz.

O casal seguirá em busca de uma terra para viver, depois de terem perdido os filhos em disputas com fazendeiros. Gil morrerá pouco tempo depois após embate com grileiros e Maria criará Juma sozinha.

O elenco já compartilhou diversas fotos nos locais das gravações e se mostram otimistas com a nova trama.