Juliette é questionada sobre amizade com Sarah Andrade e dispara: ‘Amiga não’

A participação de Juliette no “Lady Night” da última segunda-feira (29) rendeu grandes descobertas para o público. No programa comandado por Tatá Werneck, a campeã do “BBB 21” abriu o jogo sobre sua relação com Sarah Andrade.

Questionada sobre manter uma amizade com a ex-BBB, Juliette foi direta em sua resposta. “Amiga, amiga não”, iniciou. “Eu já tenho meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim”, finalizou.

A cantora ainda contou para a humorista quais foram os colegas de confinamento que lhe pediram desculpas após o fim do reality. “Chegou a falar Vihh Tube, a Sarah, o Gil […] Lumena falou pessoalmente e falou depois também, mandou mensagem”, disse.

Veja o vídeo: