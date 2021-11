Julio César fala do desejo de seguir trabalhando no Red Bull Bragantino após encerrar a carreira – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 18 (AFI) – Um dos jogadores mais experientes do jovem elenco do Red Bull Bragantino, o goleiro Julio César, que está completando 37 anos nesta quinta-feira (18), disse que pretende seguir trabalhando no clube após encerrar sua carreira. O jogador tem contrato com a equipe até dezembro de 2022.

“Tenho mais um ano para jogar em alto nível. Não sei ainda, mas pode ser que seja o meu último ano. Estou já vendo alguma outra área, mas é uma coisa que vou deixar para frente. Não se vai ser muito mais para frente. Quero parar na hora certa. A minha vontade é ter uma carreira aqui por toda a organização do clube, a forma como as coisas são feitas, de maneira correta, transparente”, disse ele.

SEMANA IMPORTANTE

O Red Bull Bragantino se prepara para a final da Sul-Americana que acontece neste sábado (20), diante do Athletico-PR, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O goleiro falou sobre sua expectativa.

“É uma semana importante. A semana mais especial desde quando estou aqui. Todo mundo um pouco ansioso, o que é normal, mas todo mundo feliz. Estou feliz de estar vivendo novamente esse momento, vivenciando uma final”, afirmou.

“Temos que ter a cabeça boa, controlar as emoções. Sabemos da qualidade do Athletico, mas temos que lembrar de tudo aquilo que a fez para chegar até aqui. É um adversário dificílimo, muito preparado. Um pouco mais cascudo, um time que marca muito bem. Mas é um jogo de igual para igual mesmo. A gente tem chance”, concluiu.