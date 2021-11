Juventude 1 x 0 Fluminense – Jaconero respira contra o rebaixamento – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 (AFI) – O Fluminense perdeu a chance de encostar no G6 do Brasileirão na noite desta quarta-feira ao ser derrotado pelo Juventude, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em partida válida pela 33ª rodada.

A quarta derrota seguida fora de casa fez o Fluminense estacionar nos 45 pontos, em oitavo lugar. Já o Juventude emplacou a terceira vitória nos últimos três jogos e deixou a zona de rebaixamento, chegando aos 39 pontos, em 15º lugar.

FEZ POR MERECER

A posse de bola não significou muita coisa no primeiro tempo em Caxias do Sul. Isso porque o Fluminense pouco criou apesar de dominar nesse quesito e só assustou em finalização de Lucca. Douglas Friederich fez grande defesa e espalmou para escanteio.

O Juventude, por sua vez, foi bastante perigoso e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. Aos 17 minutos, em jogada ensaiada, Dawhan ajeitou para dentro da área e Vitor Mendes, de cabeça, abriu o placar.

Depois disso, o Juventude ainda teve outras boas oportunidades, mas esbarrou em Marcos Felipe. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o goleiro do Fluminense fez três defesas em um único lance.

JU SE SEGURA

Insatisfeito com a apresentação do time, Marcão voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Abel Hernandez e Cazares nos lugares de John Kennedy e Caio Paulistas. No entanto, o Juventude seguia melhor e assustou em chutes de Jadson e Guilherme Castilho.

A névoa aos poucos foi tomando conta do estádio e, mais acostumado, o Juventude seguiu mandando no jogo. Aos 17, Guilherme Castilho cabeceou na trave. O Fluminense tinha muitas dificuldades para chegar com perigo.

Nos minutos finais, o time tricolor partiu com tudo em busca do empate e deu espaço para o contra-ataque do Juventude. Nos acréscimos, Chico e Ricardinho pararam em Marcos Felipe.

PRÓXIMOS JOGOS

O Juventude tem um difícil compromisso no sábado, contra o líder Atlético-MG, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No domingo, o Fluminense recebe o América-MG, às 17 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os jogos são válidos pela 34ª rodada.