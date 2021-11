Juventude 2 x 1 Internacional – O sonho continua vivo – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 10 (AFI) – Em uma partida marcada por polêmica no finalzinho, o Juventude viu acender uma luz no fim do túnel ao ganhar do Internacional, por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Brasileirão.

A vitória depois de sete jogos não tira o Juventude da zona de rebaixamento, mas mantém o sonho vivo da permanência. O time é o 17º colocado, com 33 pontos, três a menos que o Bahia.

Por outro lado, o Internacional perdeu a chance de encostar no Corinthians, que é o sexto colocado. O Colorado tem 44 pontos contra 47 do Timão.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo no Alfredo Jaconi foi bastante movimentado, com chances para ambos os lados. O Internacional viu Michel tirar gol de Palacios e o Juventude respondeu em cruzamento de Sorriso. Ninguém desviou e Marcelo Lomba espalmou.

Depois foi a vez de Quintero, de carrinho, evitar o gol de Maurício. O Internacional quase ficou com um a menos. Mercado dividiu com Castilho e deixou o pé. O VAR chamou o árbitro, que não entendeu que era para expulsão e mostrou apenas o amarelo.

No lance seguinte, Bruno Mendez furou e Ricardo Bueno ficou na cara de Marcelo Lomba, que fez milagre. O goleiro do Inter voltaria a trabalhar em cabeçada de Castilho. Na melhor oportunidade do primeiro tempo, Maurício bateu na saída de Douglas e viu a bola tocar na trave.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou mais tranquilo. Até que, aos 22 minutos, o Juventude abriu o placar. Castilho cobrou falta e Dawhan completou de cabeça. O bandeirinha assinalou impedimento, mas o gol foi validado pelo VAR.

O Internacional sentiu e passou a errar muitos passes. O Juventude se aproveitou disso e ampliou aos 40 minutos. Sorriso cruzou rasteiro e Paulo Victor, na tentativa de tirar, mandou contra o próprio gol.

Dois minutos depois, Matheus Cadorini diminuiu para o Internacional. Já nos acréscimos, Douglas saiu mal e derrubou Rodrigo Dourado dentro da área. O árbitro nada marcou.

PRÓXIMOS JOGOS

O Juventude enfrenta a Chapecoense, às 19 horas do domingo, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No sábado, o Internacional recebe o Athletico-PR, às 19 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os jogos são válidos pela 32ª rodada.