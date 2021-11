Juventude x Internacional – Colorado vai afundar mais um rival? – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 09 (AFI) – Em busca de uma vaga na Copa Libertadores de 2022, o Internacional tem pela frente o desesperado Juventude nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O duelo regional é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há pouco mais de um mês – quatro empates e três derrotas -, o Juventude despencou na tabela de classificação e entrou na zona de rebaixamento, aparecendo em 18° lugar, com 30 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4.

Já a luta do Internacional é por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Animado por ter encerrado um jejum de quatro jogos com a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, o time colorado tem 44 pontos e está na cola do G6.

INFORMAÇÕES DO JUVENTUDE

Se o momento não é dos melhores, o Juventude pelo menos teve um tempo maior de preparação para o jogo, pois não entrou em campo no final de semana. A partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 30ª rodada, acabou sendo adiada para o dia 23 de novembro.

O técnico Jair Ventura deve realizar três alterações ao jogo contra o Bahia – empate sem gols. Duas são certas: Douglas retorna no gol após ficar ausente por questão contratual e Quintero entra no lugar do suspenso Vitor Mendes na defesa. Outra mudança seria por opção tática/técnica, com o meia Wescley no lugar do atacante Capixaba.

INFORMAÇÕES DO INTERNACIONAL

A ideia de Diego Aguirre seria dar sequência ao time do Internacional que fez boa partida no Gre-Nal, mas isso não será possível devido as baixas por suspensão do lateral-direito Saravia e do meia Patrick. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e o companheiro foi expulso após o clássico por provocar o rival com caixões.

Na lateral direita, o treinador uruguaio tem Gabriel Mercado e Heitor como opções. O argentino tem preferência e foi, inclusive, quem substituiu Saravia durante o clássico. Já no meio-campo, Maurício é quem deve ser o escolhido.

Além de Saravia e Patrick, o goleiro Daniel continua de fora depois de ter sofrido uma fissura na costela. Mas isso não é problema para Diego Aguirre, pois Marcelo Lomba teve uma atuação de destaque no clássico do último sábado e mostrou que deixou a má fase para trás.