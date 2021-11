Kerline revela quanto recebeu para ficar uma semana no BBB: ‘Ficou dívida’

Responsável por virar meme dentro e fora do “Big Brother Brasil 21”, Kerline permaneceu apenas uma semana no reality show. A influencer resolveu abrir o jogo sobre quanto ganhou de cachê ao sair no primeiro paredão da edição.

“No programa em si eu ganhei, acho que, 200 reais”, revelou em entrevista para Maurício Meirelles.

“Todo mundo acha que a gente ganha dinheiro pra tá participando. Não ganha… Ganha com o passar do tempo, e é um valor muito simbólico. Como eu fiquei uma semana, eu ganhei 5 reais (risos). A gente comprou esse novo apartamento de alguns milhões achando que ia ganhar, aí ficou a dívida, só aumentou. Só entrei pro Big porque eu tinha essa dívida. E eu não sabia como pagar”, explicou a ex-BBB.