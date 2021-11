Kimberly-Clark tem vagas de estágio 2022; veja cargos

A empresa Kimberly-Clark está com vagas abertas em seu programa de estágio. Estão disponibilizadas mais de 40 vagas para diversos cargos de atuação. Entre eles, estão as áreas de Marketing, Finanças, Comunicação, Recursos Humanos, Comunicação Industrial e Trade Marketing. Veja as informações!

Kimberly-Clark tem vagas de emprego pelo país

As oportunidades são para estudantes que residem nas cidades de São Paulo, Suzano, Mogi das Cruzes, Fortaleza, Rio de Janeiro, Camaçari e Belo Horizonte. O programa tem duração de dois anos, e os estudantes ficarão responsáveis por desenvolver atividades rotineiras da empresa.

Os candidatos selecionados irão trabalhar num ambiente totalmente informal. A empresa acredita que dessa forma os colaboradores se sentem mais à vontade e as relações são de muito mais confiança e a troca de experiências mais produtiva.



Critérios exigidos

Os requisitos exigidos pela empresa é que os candidatos estejam cursando cursos de nível superior, com formação prevista até dezembro do ano de 2023. A empresa não exige um curso, podem participar candidatos das licenciaturas, bacharelados e cursos técnicos.

A empresa ressalta que é necessário que os acadêmicos tenham disponibilidade de estagiar durante seis horas diárias.

Além das bolsas remuneradas a empresa oferece uma série de benefícios, dentre eles: transporte e alimentação, seguro de vida, plano médico, academia e descontos em produtos da empresa.

Quer fazer parte da equipe Kimberly Clark? Confira a seguir como realizar sua inscrição.

Como se inscrever

Aos estudantes que possuem interesse em participar do programa de estágio da empresa Kimberly poderão realizar sua inscrição através do site da empresa. Além das inscrições, todas as informações sobre as vagas disponíveis e requisitos podem ser conferidas através do link.

