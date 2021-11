Korn Ferry tem 100 vagas de emprego pelo país; veja cargos

A empresa Korn Ferry está disponibilizando mais de 100 oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir, alguns cargos disponíveis e os requisitos para participar da seleção!

Korn Ferry disponibiliza vagas em diversas regiões do Brasil

A Korn Ferry oferece serviços de consultoria organizacional, combinando talento e estratégia com o intuito de impulsionar os desempenhos de todos os clientes.

Candidatos que possuem vontade de aprender e buscam crescimento profissional são o perfil que a empresa busca para preencher as vagas em aberto. Além disso, profissionais PCDs também possuem vagas exclusivas disponíveis para realizar a inscrição e participar do processo seletivo.



Você Pode Gostar Também:

São diversos os cargos em aberto, confira alguns disponíveis:

Vendedor Externo;

Especialista em Processos e Produtos;

Sr Associate (Inclusão e Diversidade);

Gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente;

Representante Farmacêutico Interno;

Consultor Tributário;

Gerente de Auditoria Externa;

Coordenador de Laminador;

Auditor Sênior;

Técnico Mecânico Pleno;

Engenheiro de Controles;

Analista Contábil;

Representante Técnico de Vendas;

Advogado Associado Sênior;

Assistente de Serviços Jr;

Assistente Administrativo;

Auditor de TI;

Analista de Departamento Pessoal;

Analista de Infraestrutura;

Especialista de RH, entre diversas outras.

Os requisitos variam conforme os cargos e a escolaridade exigida vai desde o ensino médio completo ao técnico e superior completos. Com ou sem experiência, tudo depende da vaga pretendida.

Veja também: Supermercados têm 3.500 empregos disponíveis; veja localidades

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que possuem interesse em participar do processo seletivo da Korn Ferry, deverão realizar sua candidatura através do Site de Inscrição. Lá é possível encontrar todos os cargos disponíveis, além de todas as informações necessárias para efetuar seu cadastro.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!