LafargeHolcim tem vagas de emprego pelo país

Foram prorrogadas as inscrições para o programa de profissionais Trainee do ano de 2022 na empresa LafargeHolcim. Para se candidatar, os interessados devem ter graduação nível superior. Confira todas as informações!

LafargeHolcim anuncia oportunidades em diversas regiões

Totalizando 14 oportunidades de emprego, a empresa oferece cargos em diferentes áreas de atuação da Engenharia, entre elas: Engenharia de Produção, Química, Mecânica, de Minas e Elétrica.

Para participar do programa, os candidatos devem obrigatoriamente possuir formação superior entre o ano de 2018 a dezembro de 2021, além de possuir fluência em Inglês, disponibilidade de período integral para trabalhar e, mudar para as cidades onde a empresa possui suas fábricas de cimentos, que se encontram entre os municípios de Caaporã/PB, Barroso/MG, Montes Claros/MG, Pedro Leopoldo/MG e Cantagalo/RJ.



O principal objetivo do Programa da LafargeHolcim, é garantir aos profissionais uma formação técnica, além de disponibilizar a vivência em todas as áreas de produção ofertadas pela mesma.

Com duração de um ano e dois meses, o Programa de Trainee é a oportunidade para que os profissionais selecionados alcancem cargos de liderança posteriormente.

A empresa visa garantir a diversidade entre os colaboradores, sem distinção de cultura, cor, raça, deficiência, etnia, gênero e orientação sexual.

Os pré requisitos estipulados pela empresa são:

Formação superior entre 2018 e dezembro de 2021;

Graduação em Engenharias Química, Mecânica, de Minas, Produção ou Elétrica;

Inglês Avançado;

Disponibilidade em trabalhar no período integral. .

Confira as etapas que compõem o processo seletivo:

Inscrições até dia 19 de Novembro;

Avaliações Onine:

Conversa Online;

Conversa com os Gestores;

Entrevista Individual;

Resultados e admissões.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que queiram fazer parte do Programa Trainee da LafargeHolcim, poderão realizar sua inscrição através do site Programa Trainee Industrial.

Além dos salários a empresa oferece alguns benefícios aos colaboradores, como por exemplo, Plano Médico e Odontológico, Seguro de Vida, Alimentação, Auxílio Creche, Auxílio Farmácia, entre diversos outros.

