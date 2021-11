Lanche da tarde: aprenda a preparar um açaí com creme de cupuaçu

Bata a polpa de açaí congelada, a banana picada e a spirulina no liquidificador até formar um creme liso e homogêneo. Reserve em um bowl. Para o creme de cupuaçu, bata a polpa de cupuaçu com a água e uma colher de sopa de coco fresco até formar um creme. Cubra o açaí com o creme de cupuaçu, decore com a outra colher de sopa de coco fresco e outras frutas e sementes de sua preferência, como banana e chia. Sirva o quanto antes.