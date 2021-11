Lavoro abre 140 vagas de emprego e estágios em todo o país

A Lavoro, empresa distribuidora de insumos agrícolas, está recrutando profissionais para 100 novas vagas de emprego assim como estudantes de agronomia para seu programa de estágio. As oportunidades de trabalho são para diversos estados do Brasil e em áreas administrativa, comercial, contábil, crédito e cobrança, financeira, marketing, operações, planejamento estratégico, entre outras.

Já para estágios, são ao todo 40 vagas voltadas à estudantes do último ano de agronomia. Os jovens terão que atuar nos estados do Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Paraná. O programa começa em janeiro de 2022 no programa tem um ano de duração.