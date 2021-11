Lázaro Ramos completa 43 anos e ganha homenagem de Taís Araújo: ‘Mozinho’

“Meu amor, o pai mais amoroso e comprometido, o filho presente e responsável, o irmão doce e brincalhão. Mas, ao mesmo tempo, ponta firme, o amigo que faz questão de cuidar e se divertir com os seus, o diretor sensível e firme e o companheiro que faz do meu dia a dia mais bonito e potente”, diz ela, na declaração de amor publicada em sua página.

“Eu te amo, mozinho, e só quero te ver bem, com sorriso, cheio de saúde e com aquela vontade de fofocar que faz com que você pareça sempre um menino”, continua ela, que conclui: “Saúde, meu amor, saúde!”