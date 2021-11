Léo Santana confirma 3 edições do Baile da Santinha em janeiro

O Baile da Santinha está de volta. Na manhã desta quarta-feira (24), Léo Santana anunciou a realização de 3 edições do projeto para o mês de janeiro. Os eventos serão realizados em três sextas-feiras, nos dias 07, 14 e 21, sempre a partir das 21h.

A produção do cantor informou ainda que, como é tradição neste ensaio, o gigante tocará a festa até o amanhecer. Ainda não se sabe o local onde o ‘BAILE DA SANTINHA IN THE PARK’ será realizado. Há rumores de que um parque de diversões será construído.

Até o momento não há informações sobre a venda de ingressos!