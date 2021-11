Para abrir a temporada do verão com pé direito, Léo Santana lançou nesta quinta-feira (25) a primeira parte do projeto “GG Astral”.

Além do EP, o clipe do single “Revoada” onde ele canta com Wesley Safadão também já está no ar. O audiovisual foi gravado no mês passado em Praia do Forte, distrito de Mata de São João. Assista abaixo: