Léo Santana questiona 30 mil pessoas no estádio e 3 mil em shows: ‘Até quando?’

Utilizando imagens do jogo entre Bahia e Grêmio que aconteceu na última sexta (26), Léo Santana questionou as autoridades sobre o limite de público em shows aqui no estado.

Nos stories, do Instagram, o Gigante criticou o fato de os estádios de futebol estarem com funcionamento para 70% do público, enquanto os demais eventos seguirem com limitação para 3 mil.