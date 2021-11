Leroy Merlin abre matrículas para Programa de Estágio 2022

A Leroy Merlin, rede de varejo focada em soluções para casa, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2022. As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior. Serão aceitos todos os cursos de graduação com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2025.

Os candidatos precisam ter disponibilidade para estagiar por dois anos e com carga horária de seis horas diária. O processo seletivo é separado em cinco etapas: Inscrição e Fit Cultural, Assessments Online, Cyber DG, Painel de Negócios e entrevistas individuais. Todo o processo promove a valorização da diversidade e, por isso, todas as vagas são extensivas a Pessoas com Deficiência.