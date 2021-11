Libertadores: Bares de Salvador preparam programação especial para grande final

Neste sábado (27) acontece a final da Copa Libertadores da América. Dois times brasileiros disputam o título: Flamengo x Palmeiras. O rubro negro busca o tri da Libertadores, enquanto o alviverde, atual campeão, um bi campeonato inédito.

O jogo será disputada no Uruguai, no Estádio Centenário de Montevidéu às 17h. Por aqui, os torcedores já organizam a torcida e bares da cidade terão uma programação especial para a grande final.

O iBahia preparou uma lista com locais e eventos em que o jogo será transmitido. Confira: Evento da torcida organizada do Flamengo – FlaBahia

Atenção, rubro-negros! A FlaBahia, torcida organizada do Flamengo no Estado, preparou um evento especial para a final. Os flamenguistas poderão assistir ao jogo na Arena Beach Salvador, na Avenida Octávio Mangabeira, em frente a Churrascaria Sal e Brasa. No ambiente fechado e exclusivo para os torcedores do Mais Querido, haverá um telão de LED, TVs, preços promocionais no bar e seguranças. É obrigatório o uso de camisa do Flamengo para homens. Camisas de outros clubes, inclusive para mulheres, está proibido. Para os torcedores que desejam participar, é preciso adquirir ingressos pelo Sympla. Atualmente com segundo e terceiro lotes abertos, o ingresso único está custando R$25 e R$30 respectivamente. Não há garantia de mesa nem cadeira. O evento começa às 12h.

Evento da torcida organizada do Palmeiras – Mancha Verde Salvador

Os alviverdes também terão um evento especial na capital baiana. A Mancha Verde Salvador convocou os torcedores para assistirem ao jogo na Avenida Joana Angélica, no Centro, próximo ao colégio Central. O ambiente conta com um telão 120 polegadas, cerveja 3 por R$10 e salgados a venda no local. A entrada custa R$5 e pode ser adquirida no dia ou via WhatsApp, disponível na página da organização no Instagram (@machaverdesalvador). Serão aceitas doações de 1Kg de alimento para uma ação de Natal da torcida. O evento começa às 12h. Pipa Sun Sessions

Pipa Sun Sessions vai transmitir o jogo da final da Libertadores com shows especiais de Durval Lelys e DH8. Os portões serão abertos às 16h, na Barraca da Pipa, na Praia do Flamengo. Os ingressos individuais estão sendo vendidos pelo Sympla, por R$180 o 2º lote. Bares em Salvador

O bar temático preparou uma programação especial. Localizado no Shopping Paralela e em Vilas do Atlântico, além de transmitir o jogo, o local vai receber o cover de Gabigol, do time rubro-negro, e o cover de Felipe Melo, do Palmeiras. Não foi informado como será feita distribuição dos convidados entre os dois lugares. Em Vilas, haverá ainda o “Sambanejo da Liberta”. Quanto ao cardápio, segue sem alterações de preço. O lugar será garantido por ordem de chegada.

O bar localizado na Rua Rio Grande do Sul, na Pituba, também vai transmitir a grande final. A partir das 17h, os torcedores poderão acompanhar o jogo no local. No cardápio, caldinho, casquinha de siri, pastel, espetinho, caranguejo, lambreta, camarão ao alho e óleo e roska são dobrados todos os dias. Haverá também música ao vivo. Mais informações e reservas pelo número (71) 4105-0099 (WhatsApp).

Velho Espanha Bar e Cultura

Para quem vai estar no centro, um dos bares mais tradicionais da cidade também preparou uma programação especial para esse sábado. Além da transmissão do jogo, o Velho Espanha está com novidades no cardápio: para os rubro-negros, um combo de bolinho de feijoada, um tradicional quitute do Rio de Janeiro. Já para os alviverdes, torresmo de porco. Fica a critério dos torcedores escolher qual combo consumir. Além disso, durante o horário do jogo, a caipirinha será dobrada.

Todos as casas estarão transmitindo o jogo a partir das 15h. Para quem deseja aproveitar a final no local, não é preciso fazer reserva. Por conta da alta demanda, não haverá bebidas e petiscos dobrados.

Para quem quer curtir na Vila do Farol, além de comidas e bebidas, haverá também uma experiência exclusiva, o Pinguim Salvador, que apresentará um paredão de chopp. Ao todo, serão seis bicos de chopeira distribuindo a bebida simultaneamente. Duas bandas também pretendem animar a tarde. Os grupos Samba Partido Alto e Grupo Toma Pagode estarão tocando durante o intervalo da partida e após a decisão. Entrada gratuita até às 17h. Após esse horário, será cobrado um couvert artístico de R$15.

Boteco Recanto do Imbuí