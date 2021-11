Licenciamento digital: saiba como atualizar CRLV

Aprenda como acessar a documentação online

Devido à pandemia, as autorizações para que os automóveis possam circular por todo o país agora são realizadas digitalmente. Para isso, é necessária a emissão do CRLV (Certificado de Matrícula e Licença), ou licenciamento digital. Confira mais detalhes na matéria do Notícias Concursos desta sexta-feira (12).

Um pouco mais sobre o licenciamento digital

Pelas regras, o licenciamento é válido por um ano, sendo que seu prazo de validade está sujeito ao calendário de autorizações estabelecido pelos estados federais. Ao término do prazo, o licenciamento digital expirará. Assim, além do confisco do veículo, aplica-se uma multa gravíssima (com sete pontos aplicados na carteira) no valor de R$ 293,47.

As taxas podem ser pagas de três maneiras, sendo:

Através da Internet;

Agências bancárias credenciadas;

Caixas eletrônicos.



A taxa de licenciamento é geralmente paga junto das parcelas referentes ao IPVA. Assim, se o motorista precisar de um outro boleto, deve acessar o endereço eletrônico do Detran em seu estado.

Como acessar seu CRLV digital?

Os cidadãos devem:

Pesquise o aplicativo CRLV Digital em sua loja de apps do celular e instale-o;

Preencha todo o conteúdo exigido no cadastro do usuário no app;

Após efetuar o cadastro, use o link enviado para seu e-mail de cadastro para ativar a conta;

Para obter uma CNH digital, é preciso utilizar um certificado digital para verificar seu cadastro no portal de atendimento do Denatran ou comparecer no Detran pessoalmente na sua jurisdição;

Adicionando arquivos do CRLV Digital, sem necessidade de verificação e cadastro, basta informar a numeração do Renavan e o antigo DUT ou código da segurança CRV;

Ademais, deve-se criar a “Chave de Acesso”, contendo 4 dígitos;

Agora, basta adicionar a versão do documento digital (CNH Digital e / ou CRLV Digital).

Viu só como é fácil atualizar o licenciamento digital? Fique atento, pois, em pouco tempo, é hora de efetuar os devidos pagamentos e ter as documentações em dia novamente.