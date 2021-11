Líder no quesito desarme, jovem lateral do Cuiabá é destaque do Brasileirão – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 18 (AFI) – A equipe do Cuiabá conquistou uma grande vitória no Brasileirão na noite desta quarta-feira (17), ao vencer o Internacional por 1 a 0 e com resultado o Dourado subiu para 12ª posição na classificação e começa a sonhar com voos mais altos. Um dos destaques da partida foi o lateral João Lucas.

Jogando na Arena Pantanal o Cuiabá venceu o Internacional por 1 a 0 e chega a 42 pontos na classificação e abriu seis pontos da zona da degola e um dos destaques do jogo foi o lateral João Lucas que vem realizando um grande Brasileirão, e começa a chamar atenção de clubes do Exterior segundo informações do site Fla Web, no pênalti que foi convertido pelo Dourado o lateral teve a participação após tabelar com Elton que tocou para Felipe que cruza e Johnny corta com braço aos 21 minutos do segundo tempo em que atacante converteu em gol.

MAIS DO ATLETA

Emprestado ao Cuiabá pelo Flamengo até o final do Brasileirão, João Lucas de apenas 23 anos chegou a 104 desarmes na competição e é líder no quesito entre os 633 jogadores de linha, em 30 jogos, são dois assistências, 52 interceptação é o primeiro entre os laterais, 63% de duelos ganhos é o primeiro entre os laterais no Brasileirão e média de nota 7,15 sendo o 3º entre os laterais, segundo dados fornecidos pelo portal de estatísticas SofaScore Brasil.

ÚLTIMO JOGO

Na vitória diante do Internacional, João Lucas foi fundamental no setor defensivo da equipe e tinha a missão de marcar o atacante Patrick e foi que fez não permitiu que o atacante do Colorado criasse chances pelo lado direito da sua defesa e ainda foi ao ataque por diversas vezes entres elas aos 47 minutos do primeiro tempo que obrigou o goleiro Lomba fazer defesa em dois tempos.

O lateral vem sendo eleito o melhor lateral direito do Brasileirão e ainda tem contrato com Flamengo até junho de 2022, mas com grandes atuações João Lucas vem sendo observado por clubes do Exterior, no time carioca o lateral participou das principais conquistas do Mais Querido e em apenas dois anos foram nove títulos, bicampeão Brasileiro 2019/20, bicampeão da Supercopa do Brasil 2020/21, campeão da Recopa Sul Americana 2020, campeão da Libertadores 2019, bicampeão da Taça Guanabara 2020/21, campeão carioca de 2020, além do vice-campeão Mundial de 2019.