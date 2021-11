Líderes, Coritiba e Botafogo vencem e colocam um pé na Série A – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Mais dois jogos movimentaram a 33ª rodada da Série B, nesta quarta-feira. Líder e vice-líder da competição, Coritiba e Botafogo fizeram o dever de casa e venceram seus jogos. No Couto Pereira, o Coxa bateu o Operário-PR por 3 a 1. Enquanto, no Rio de Janeiro, o Glorioso derrotou o Confiança por 1 a 0.

COXA VENCE!

As equipes fizeram um início de duelo equilibrado no Couto Pereira. Mesmo jogando fora de casa, o Operário criou as primeiras chances com Thomaz e Rafael Longuine. Enquanto o Coxa respondeu nas finalizações de Waguininho e Rafinha. Ainda antes dos 20 minutos, Leandro Vilela quase abriu a contagem para o Fantasma em chute colocado e novamente Waguininho tentou para os mandantes. Nos minutos seguintes, o Coritiba passou a ter maior domínio das ações ofensivas. Léo Gamalho errou o alvo. E Igor Paixão, duas vezes, parou no goleiro Thiago Braga.

Coritiba venceu na rodada

Depois das conversas nos vestiários, o Coritiba voltou para o segundo tempo em ritmo alucinante e em pouco mais de dez minutos colocou três de vantagem no marcador. Logo aos dois, Igor Paixão cobrou escanteio na medida para Luciano Castán estufar as redes. Aos seis, Waguininho recebeu passe de Léo Gamalho e bateu cruzado para fazer o segundo do time da casa. E, aos 11, a dupla inverteu as funções e dessa vez foi o camisa 9 que deixou o dele: 3 a 0. Sete minutos depois, o Operário diminuiu com Felipe Garcia. Mas, apesar de criar outras duas boas chances com Reiniê e Alan, o Fantasma não conseguiu evitar a derrota.

Feito o dever de casa, o Coritiba segue na liderança, agora com 61 pontos somados. Enquanto o Operário tem 41 e ocupa o 12º lugar.

DEU FOGÃO!

O confronto começou em ritmo acelerado no Nilton Santos. Antes mesmo dos 15 minutos cada equipe teve duas oportunidades para abrir vantagem no marcador. Willians e Hernane assustaram para o Confiança. Pelo lado Alvinegro, Marco Antônio tentou duas vezes, mas esbarrou tanto no zagueiro Nirley quanto no goleiro Rafael Santos. No entanto, nos minutos seguintes, o ímpeto ofensivo não se manteve e o ritmo do duelo diminuiu. Somente nos acréscimos, o time da casa voltou ao ataque com Ronald, que avançou em velocidade pela direita, cruzou rasteiro, mas viu Rafael Santos afastar o perigo.

No segundo tempo, o jogo seguiu sem grandes chances. João Paulo, aos nove, assustou para os visitantes. Enquanto, aos 13, Navarro e Warley tentaram para o Botafogo, mas pararam na marcação. Até que, já aos 30 minutos, Diego Gonçalves aproveitou cruzamento rasteiro de Warley e pegou de primeiro para colocar o Glorioso na frente. No embalo do gol, a equipe carioca quase marcou mais um em arremate de Oyama, que viu Rafael Santos fazer grande defesa. Tentando o empate, o Confiança teve uma última chance em mais uma cobrança de falta de João Paulo, que acertou o poste.

Com o triunfo, o Botafogo chegou aos 59 pontos e segue na vice-liderança. Já o Dragão é o 19º colocado, com 31 pontos.