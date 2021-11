Liferay tem vagas de emprego em Recife

A empresa norte-americana Liferay, está disponibilizando novas oportunidades de emprego para moradores da região de Recife. Possuindo uma filial na cidade há mais de 10 anos, a empresa está com 50 vagas em aberto para os mais diferentes cargos. Confira!

Liferay anuncia mais de 50 vagas de emprego

Possuindo uma filial na cidade de Recife há mais de 10 anos, a Liferay está com 50 vagas em aberto para diferentes cargos.

A empresa trabalha como desenvolvedora de software, permitindo expansão nas experiências digitais, mantendo sua plataforma open source, possibilitando aos seus clientes mais confiança, credibilidade e segurança.



Os novos colaboradores atuarão em desenvolvimentos para plataformas, consultoria e suporte aos clientes. As contratações devem acontecer ainda esse ano.

Todas as oportunidades são para as áreas de Tecnologia, entre elas: Desenvolvedores front-end, Back end, DevOps, Testes e Design.

Alguns cargos não exigem experiências anteriores aos cargos pretendidos, apenas formação superior ou técnica completa. Fluência em Inglês, facilidade de trabalhar em equipe e conhecimentos Java são alguns dos requisitos exigidos pela empresa.

A Liferay não divulgou o valor dos salários, apenas informou que todos serão compatíveis aos cargos que estão sendo disponibilizados.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que possuem interesse em realizar sua inscrição e participar do processo seletivo, deverão cadastrar seu currículo através do site da empresa Liferay Careers.

A primeira etapa do processo será a distribuição dos currículos para as vagas, onde melhor se encaixarem os perfis dos candidatos participantes. Feito isso, as próximas etapas incluem testes online e entrevistas. Por fim será divulgado os resultados e contratações dos novos colaboradores.

