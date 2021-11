Lilian Ribeiro, jornalista da Globonews, revela ao vivo luta contra câncer de mama; veja

“Você deve ter reparado, estou com o visual um pouco diferente, quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1º de outubro, fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil, mas estou me tratando, me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia, tenho me saído bem, como dizem os médicos, poucas reações, algumas um pouco chatinhas, mas a gente segue em frente”, afirmou a comunicóloga.