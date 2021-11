Lima Duarte leva tombo e aparece com olhos roxos em vídeo; veja

O ator Lima Duarte, de 91 anos, assustou os fãs na tarde desta quinta-feira (4) ao aparecer com os olhos roxos em vídeo publicado no Instagram. Na rede social, o ator explicou brevemente o ocorrido e tranquilizou os seguidores.

“Apesar do susto, eu estou bem. Levei um tombo, mas não caí!”, brincou na legenda. Duarte ainda complementou no vídeo. “Sabe por que estou com a cara assim, e a boca? Porque eu levei um tombo. Levei um tombo, não caí”, disse.