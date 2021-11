Lincoln Senna grava clipe de faixa inédita com Léo Santana

Lincoln Senna juntou forças com Leo Santana para sua nova música de trabalho “Hoje Vai Dar Praia”. A faixa inédita teve clipe gravado em Buscavida na última segunda-feira (22), com muita praia, sol e alto astral.

“É uma satisfação imensa poder receber o GG neste trabalho! É uma música chiclete, acho que vai ficar na cabeça mesmo”, diz Lincoln animado com o novo vídeo.

A aposta para o verão deverá ser lançada em dezembro através do canal no Youtube do cantor, bem como nas plataformas digitais.