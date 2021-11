Livre da degola, Vila Nova renovação com dois jogadores – Futebol Interior

Goiânia, GO, 22 (AFI) – Aliviado com a permanência na Série B de 2022, o Vila Nova iniciou o planejamento para o ano que vem e renovou com dois jogadores: zagueiro Renato e volante Deivid, dupla que teve boa participação neste ano.

As duas prorrogações de contrato foram confirmadas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira. O zagueiro Renato, de 30 anos, renovou até o final de 2023, devendo permanecer como um dos mais experientes do elenco do Tigre.

Já o volante Deivid, de 32 anos, estendeu seu vínculo até o final de 2022. O jogador foi bastante utilizado na Série B, mas teve como ponto negativo o número excessivo de cartões amarelos e vermelhos.

A tendência é que nos próximos dias o clube anuncie novidades, principalmente saída de jogadores.

O Vila Nova é o décimo colocado da Série B, com 48 pontos ganhos. O Tigre está livre do rebaixamento após vencer o Londrina na última sexta, por 2 a 1, em Goiânia (GO).