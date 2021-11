Livro de cordel sobre a história do Bahia será lançado na Fonte Nova nesse sábado (27)

O livro ‘Épico Esquadrão – A História do Esporte Clube Bahia em Cordel’, sobre a história do Esporte Clube Bahia, será lançado neste sábado (27), às 14h, na Loja Esquadrão, na Arena Fonte Nova.

O poeta e autor da obra, Elton Magalhães, estará na sessão de autógrafos na loja oficial do clube no momento do lançamento.

A obra traz nove cantos acompanhados de imagens históricas do Tricolor de Aço ao longo de 98 páginas. Esse é o terceiro livro de cordel de Elton. O livro custa R$ 30.

“Eu já tinha lançado outros cordéis sobre o Bahia, mas nos formatos tradicionais de folhetos ou livretos. Agora, é um livro com um material mais consolidado, incluindo imagens raras da história do Bahia. O clube tem dado total apoio ao projeto, cedendo essas imagens históricas, além do direito de uso da marca e o espaço da loja para o lançamento. Estou muito feliz”, comemora o torcedor-autor, que também é professor de Literatura do Instituto Federal Baiano (Ifbaiano).

A ideia de transformar a história do clube mais popular do Nordeste em cordel nasceu em 2013, e parte do texto que vai na obra chegou a viralizar na internet, demonstrando o apelo que o tema tem.

Em 2021, por ocasião do aniversário de 90 anos do Esquadrão, o cordel volta em formato de livro (que não foi lançado antes por conta das restrições da pandemia), com o acréscimo de novas histórias. E as temáticas política e social estão presentes no livro, como reflexo de ações afirmativas que estão tornando o Bahia mais que um clube de futebol, nos últimos anos. “Futebol e política sempre andaram um ao lado do outro e são assuntos que, apesar do que dizem por aí, devem ser discutidos, sim”, sustenta Magalhães.

O texto de apresentação de ‘Épico Esquadrão’ é do jornalista André Uzêda e o prefácio do escritor e jornalista Eliéser César. Elton Magalhães também é autor dos livros ‘2014: O Ano da Copa no País do Futebol’ e ‘Festas Populares da Bahia em Cordel’.

O quê: Lançamento do livro ‘Épico Esquadrão – A História do Esporte Clube Bahia em Cordel’ (Editora Vento Leste, 2021), com sessão de autógrafo do poeta Elton Magalhães

Quando: 27 de novembro de 2021, sábado, a partir das 14h

Onde: Loja do Esquadrão, Arena Fonte Nova, Salvador