Lojas Americanas têm mais de 200 empregos temporários

A empresa de comércio de varejo online e físico, Lojas Americanas, divulgou novas oportunidades de empregos temporários. Ao todo, são 200 vagas que abrangem diversos departamentos e regiões do Brasil. Confira como se inscrever!

Lojas Americanas anunciam novas vagas de emprego

São mais de 200 vagas de emprego disponíveis em todo o país. As inscrições podem ser realizadas até a primeira metade do mês de Novembro.

Os cargos são para atuar nas lojas hubs, físicas e no centro de distribuição da empresa. Os requisitos quanto ao nível de escolaridade dos candidatos varia do fundamental ao superior completo, ou seja, qualquer pessoa com interesse em uma colocação no mercado de trabalho e que se encaixe nos perfis, pode se inscrever.



As oportunidades são para o preenchimento de cargos temporários, e englobam diversos segmentos. Entre eles, destacam-se:

Técnico de Segurança;

Operador de Loja;

Advogado Trabalhista;

Operador de Vendas;

Operadores de Logística;

Entre outros.

O processo seletivo e todas as etapas que o compõem serão realizadas de forma online, incluindo avaliações de conhecimentos gerais, matemática e português.

Além dos cargos e do salário base compatível com o mercado de trabalho, os selecionados recebem alguns benefícios, tais como: vale alimentação e refeição, vale transporte, descontos nas Lojas Americanas, etc.

Como se candidatar

Para realizar sua candidatura e ter a chance de fazer parte do time corporativo das Lojas Americanas, é necessário que os interessados que possuem interesse nos cargos de operação e logística acessem o link de inscrição.

Para os candidatos interessados nas vagas das lojas físicas, podem realizar a inscrição através do link Lojas Americanas.

Lembrando que o processo será realizado virtualmente, assim como todas as etapas que o compõem.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!