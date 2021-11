Londrina x Ponte Preta – Confronto direto para Macaca vencer e acabar com chances de rebaixamento – Futebol Interior

Londrina, PR, 14 (AFI) – Londrina e Ponte Preta se enfrentam na tarde desta segunda-feira (14) pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no estádio do Café, em Londrina-PR.

Em 17º lugar, com 38 pontos, o Londrina ameaçou uma reação, mas acabou perdendo os dois últimos jogos e segui na zona de rebaixamento. No entanto, o Tubarão tem o mesmo número de pontos do 16º colocado Brusque. Ou seja, até um empate pode deixar a equipe fora do Z4 ao fim da rodada. Já a Ponte Preta vive um bom momento. São cinco jogos de invencibilidade que garantiu um pouco de respiro para a equipe, que está em 14º lugar, com 43 pontos. Uma vitória praticamente livra a equipe da degola, mas o empate também não seria mal negócio.

BOA NOTÍCIA

O técnico Márcio Fernandes vai ganhar o reforço do centroavante Zeca, que ficou de fora contra o CRB por conta de suspensão. E nenhum dos jogadores que estavam pendurados na última partida tomaram cartão. Ou seja, não há novos desfalques.

O técnico Márcio Fernandes falou sobre encontrar o time titular ideal.

“A gente tem feito de tudo, trocando alguns jogadores, buscando alternativas para melhorar o ataque, mas não é o momento de mudar tudo, pois precisamos ter um conjunto”, disse ele.

PARA ENCERRAR O SUFOCO

Com cinco jogos sem perder, a Ponte Preta pode finalmente livrar-se do rebaixamento. A Macaca não vai contar com o centroavante Rodrigão, suspenso por três cartões amarelos. Josiel deve ser o substituto. O técnico Gilson Kleina falou sobre Veras, outra alternativa, mas que não foi relacionado para os últimos jogos.

“Todos os atletas tiveram oportunidades. É claro que poucos não jogaram. Vamos pensar no substituto. O Veras é um jogador que a gente vai conversar com o grupo. É um ativo e tem potencial. Nós temos que resolver da melhor maneira possível. Vamos ver de que forma vamos resolver. Portanto, é todos estarem comprometido com a causa da Ponte Preta”, disse ele.