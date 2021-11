Longo trajeto: 5 itens de entretenimento para viagens

Conhecer os melhores cenários do Brasil, tirar centenas de fotos, guardar na memória cada momento vivido naquele destino dos sonhos… quem não quer?

Mas até chegar lá, pode ser cansativo e às vezes tedioso, principalmente em viagens longas e quando você não é o motorista da vez.

Viajar de ônibus para as melhores praias do Nordeste, por exemplo, pode ser uma ótima experiência para aqueles que amam visitar novos lugares. Mas se você é uma pessoa agitada ou acostumada com a correria do dia a dia, passar horas sentado apenas aguardando chegar, pode não ser tão simples assim, a gente entende.

Nem todo mundo consegue dormir durante o trajeto e alguns ficam impacientes para chegar o mais rápido possível no destino.

Se você não sabe bem o que fazer para se entreter durante uma viagem, aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a lidar melhor com o caminho:

O que você mais gosta de fazer?

Essa é a primeira pergunta a ser feita quando se está se preparando para uma viagem. Antes de ir, faça uma lista do que atrai sua atenção para selecionar o que pode te ajudar a encarar o trajeto. Se você ainda não encontrar algo que goste de fazer, escolha uma dessas opções para se divertir.

Leia um livro

Essa é uma opção para quem gosta de um entretenimento mais tradicional. Seja para estudar ou somente pelo prazer da leitura, um livro pode ser uma ótima companhia durante a viagem, ainda mais se ela for longa. Pegue aquele livro que mais gosta e leve com você. Além de entreter durante o caminho, irá agregar muito conhecimento. Duas experiências em uma só!

Assista filmes ou séries

Na correria dos dias, nem sempre temos tempo para fazer tudo aquilo que gostamos, como terminar uma série, começar uma nova que todos os amigos estão comentando ou até mesmo rever aquele seu programa preferido. O trajeto da viagem pode ser um ótimo momento para você colocar suas séries em dia ou assistir um filme que você já queria ver há tempos. A maioria dos ônibus modernos possuem portas USB para carregar os aparelhos, então aproveite.

Ouça sua playlist

Hoje em dia é muito fácil baixar músicas no seu celular e levar sua playlist favorita pra qualquer lugar. Alguns serviços de streaming ainda selecionam aquelas que são mais a sua cara e facilitam esse trabalho. Reúna as músicas mais tocadas no seu celular e aproveite a viagem para relaxar ouvindo aqueles sons que te acalmam ou se animar com os que te divertem. Outra opção é buscar playlists que condizem com o local que você vai visitar, ajudando a entrar ainda mais no clima.

Baixe jogos no celular

Seu celular ajudará muito durante uma viagem, principalmente pela infinidade de aplicativos que você pode baixar para se distrair na estrada. Você pode ter em seu aparelho jogos de diversos tipos para se divertir dentro do ônibus enquanto não chega no tão esperado destino. Os games de perguntas e respostas são uma ótima opção para passar o tempo.

Escute podcasts

Os podcasts se tornaram programas comuns na vida de muitas pessoas, seja para se informar ou para se divertir. Na internet podemos encontrar podcasts dos mais variados tipos, que vão desde assuntos políticos a entrevistas com celebridades. Procure por aqueles temas que você tem mais afinidade ou aprenda mais com os temas diferentes.