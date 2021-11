Looks usados por Agatha Moreira em ‘Verdades secretas 2’ são os mais procurados por fãs

Logo nos primeiros capítulos, Agatha veste modelitos que flertam com o fetichismo e a estética sadomasoquista, como o body que ela usa numa cena com Camila Queiroz, quando Angel visita Giovanna. Foi feito especialmente para a série pelo estilista Allan Lenhel.

A personagem tem muita raiva represada e parece um soldado vindo do futuro para se vingar do passado, com suas calças secas e boots bem pesados. Lembra algo? Em filmes como “O exterminador do futuro” e “Matrix”, essa estética também é encontrada.